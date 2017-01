Kwartfinale vaak eindstation Vitesse in bekertoernooi

ARNHEM - Er is bekerkoorts in Arnhem. Vitesse speelt namelijk donderdag de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi tegen Feyenoord. De Arnhemmers proberen voor het eerst sinds 2001 de halve finale te bereiken van het toernooi, maar dat blijkt een moeizame opgave.

Allereerst wordt het moeilijk omdat de nummer één van de competitie op bezoek komt in GelreDome, Feyenoord. Daarnaast blijkt dat de kwartfinale de laatste jaren vaak het eindstation was voor Vitesse in het bekertoernooi.

In het seizoen 2011/2012 haalde Vitesse ook de kwartfinale, maar ging het thuis mis tegen Heerenveen (1-2). Het seizoen daarna werd weer de kwartfinale gehaald, maar strandden de Arnhemmers, in Emmen, tegen Ajax (4-0 nederlaag).



Foto: ANP

In het seizoen 2014/2015 ging het weer mis in de kwartfinale. FC Groningen versloeg in de Euroborg Vitesse met 4-0. Tussendoor werd in het seizoen 2013/2014 in de 1/8e finale al verloren. Toen bleek Roda JC te sterk.

Halve finale 16 jaar geleden

De laatste keer dat de Arnhemmers succes hadden in de kwartfinale is al een tijdje geleden, namelijk in het seizoen 2000/2001. Toen versloeg Vitesse AZ met 2-1. Doelpunten kwamen destijds van Zongo en Sikora. In het jaar daarvoor (1999/2000) wonnen de geel-zwarten ook in de 1/4e-finale. Toen werd RKC met 1-0 verslagen. Toen scoorde Sikora ook.

Alleen ging het in beide jaren daarna wel mis in de halve finale. In 1999/2000 werd verloren van Roda JC in de verlenging (0-1) en tegen FC Twente werd in 2001 verloren na penalty's. Marc van Hintum miste toen een strafschop.



Foto: ANP

Finale?

Maar dit jaar wil Vitesse, met coach Henk Fraser, toch echt weer eens de finale halen. Dat was voor het laatst in het seizoen 1989/1990 het geval. Toen was PSV de tegenstander. Mede doordat John van de Brom vlak voor tijd een penalty miste voor de Arnhemmers gingen de Eindhovenaren er met de hoofdprijs vandoor, het werd 1-0 voor PSV.



Foto: ANP

Om die finale nu weer te halen moet dus eerst Feyenoord verslagen worden in de kwartfinale. De laatste keer dat die ploegen elkaar troffen in deze ronde biedt ook weinig hoop voor de Arnhemmers. In 2002/2003 werd het 3-1 voor Feyenoord, Bob Peeters scoorde nog wel voor Vitesse.