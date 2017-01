Navigatie vertrouwen kost automobilist veel geld

RHEDEN - De man die dinsdag vast kwam te zitten op de Schietbergseweg denkt de volgende keer wel twee keer na om zijn navigatie te volgen. Daardoor kon hij namelijk de portemonnee trekken.

De politie in Rheden kreeg namelijk een melding dat er een voertuig vast was komen te zitten op de Schietbergseweg. De bestuurder vertelde dat hij zijn navigatie had gevolgd, maar kwam daardoor in de berm terecht.

Uiteindelijk kwam er een sleepbedrijf aan te pas om de auto weer op de weg te krijgen. Dat kostte de bestuurder maar liefst 235 euro aan sleepkosten.