Vorst gooit roet in het eten bij wegwerk Ulft

ULFT - De werkzaamheden aan de Debbeshoek en de Kempermansstraat in Ulft hebben twee weken vertraging opgelopen. Oorzaak is de aanhoudende vorst van de afgelopen weken.

De Debbeshoek wordt sinds het najaar van 2016 opnieuw ingericht en is daarom al een aantal weken afgesloten voor verkeer, terwijl de weg doorgaans een grote hoeveelheid verkeersdeelnemers in Ulft verwerkt. Het centrum van het dorp is nu moeilijker bereikbaar.



De aannemer kan waarschijnlijk pas maandag 30 januari het werk weer oppakken. Wanneer de herinrichting is afgerond, moet daarna duidelijk worden.