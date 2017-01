ARNHEM - De Canadese zangeres Céline Dion komt naar GelreDome. Ze treedt 23 juni op in het Arnhemse stadion, staat op haar website.

De kaartverkoop begint vrijdag 3 februari. Leden van de fanclub kunnen vanaf komende vrijdag al kaarten kopen.

Céline Dion had hits met nummers als Think Twice, Tell Him en My Heart Will Go On.