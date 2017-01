APELDOORN - De brandweer heeft dinsdagavond een keukenbrand in een flat van een appartementencomplex aan de Viltmakersdonk in Apeldoorn moeten blussen.

De bewoner is met ademhalingsproblemen in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak even voor 23.00 uur uit. Volgens een omstander sloeg het vuur snel om zich heen.

Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht.