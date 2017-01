Achterhoek herdenkt jaar lang dichter Staring

ALMEN - 'Elk weet waar het kerkje van Almen staat.'

Zo begint het gedicht De Hoofdige Boer van de Achterhoekse dichter A.C.W. Staring. In dat kerkje is dinsdagavond het Staringjaar officieel van start gegaan.

Schrijver Adriaan van Dis droeg gedichten van Staring voor en het Staring Ensemble uit Enschede speelde muziekstukken uit de tijd dat Staring (1767-1840) leefde.

Geboren in Gendringen

Dinsdag was het precies 250 jaar geleden dat de dichter werd geboren in Gendringen. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door op Kasteel De Wildenborch bij Vorden.

Museum opent in december

Het hele jaar zijn er in de Achterhoek verschillende activiteiten rond de dichter Staring. Op 2 december moet een museum over Staring de deuren openen in Almen.