'Bingo is niet genoeg, ouderen willen wat leren'

ARNHEM - Je bent nooit te oud om te leren. Dat geldt zeker voor een aantal bewoners van verzorgingstehuis Insula Dei in Arnhem. Daar kunnen ouderen colleges volgen.

Studenten komen een keer in de week vertellen over de stof die zij krijgen aan de universiteit. Het is een initiatief van stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. 'We vinden het leuk om onze kennis door te geven', vertelt studente Nanda van der Sloot. Ze merkt dat de ouderen zeer enthousiast en leergierig zijn.

'Als je oud bent, houdt het niet op', benadrukt Marga Roerdink, activiteitenbegeleidster bij Insula Dei. De tijd dat bewoners te vermaken waren met enkel een middagje bingo is voorbij. 'Bingo is zeker niet voldoende', lacht ze. 'De mensen willen verdieping en nieuwe dingen leren.'

Tijdloos

Het maakt niet uit of je jong of oud bent stelt Wim Kam, een van de ouderen. 'Interesse is tijdloos. Ongeacht de leeftijd; als je ergens belangstelling voor hebt, wil je het weten.'