Korte wenfile voor gerenoveerde brug bij Ewijk

ANDELST - Nog even wennen aan de nieuwe situatie: verkeer reed woensdag in de ochtendspits langzaam over de oude Waalbrug bij Ewijk. De brug is gerenoveerd; er zijn drie rijstroken beschikbaar.

Het is de bedoeling dat in juni al het werk is afgerond. Dan zijn in beide richtingen vier rijstroken op de Tacitusbrug beschikbaar. Wenfiles De VID sprak dinsdag al de verwachting uit dat er de komende tijd nog wel files zullen staan bij de Waalbrug. 'Een automobilist die normaal zo'n route rijdt, moet dan toch even wennen aan die nieuwe situatie. Er zullen dus nog wel wat files ontstaan. Maar die hebben ook meer ruimte om op te lossen', vertelt Robert Vriezen van de VID. Woensdagmorgen stond er slechts een korte wenfile, zoals de VID die noemt. Woensdag is het meestal niet zo druk in de spits. De VID verwacht donderdag meer drukte. De eerste auto's mochten dinsdagavond over de oude Waalbrug.