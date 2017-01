Goed nieuws: verkeer kan weer over gerenoveerde brug bij Ewijk

Foto: Omroep Gelderland

ANDELST - Het verkeer kan weer over de oude Waalbrug bij Ewijk. De werkzaamheden zijn zo goed als klaar. Het verkeer heeft, vanaf woensdagochtend, drie rijstroken ter beschikking. Het is de bedoeling dat in juni van dit jaar al het werk is afgerond. Dan zijn er vier rijstroken op de Tacitusbrug voor het verkeer beschikbaar.

Sinds 2013 reed het verkeer in beide richtingen over het nieuwe deel van de brug, dat naast de oude brug was gebouwd. In de tussentijd renoveerde Rijkswaterstaat het oude brugdek. Woensdagochtend rijdt het verkeer op de A50 richting Apeldoorn over drie rijstroken. Verkeer naar het zuiden blijft over het nieuwe brugdek rijden. Daarmee is de rijbaan dus nu op zijn nieuwe breedte, maar zijn nog niet alle rijstroken aangelegd. Wenfiles De verwachting is dat er woensdagochtend files zullen staan bij de Waalbrug. Dit zijn zogeheten 'wenfiles'. De eerste auto's mochten dinsdagavond over de oude Waalbrug. Foto: Omroep Gelderland 'Een automobilist die normaal zo'n route rijdt, moet dan toch even wennen aan die nieuwe situatie. Er zullen dus nog wel wat files ontstaan. Maar die hebben ook meer ruimte om op te lossen', vertelt Robert Vriezen van de VerkeersInformatieDienst. Zie ook: Eindelijk open: de vernieuwde Waalbrug in de A50