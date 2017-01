Gelderland vandaag: duidelijkheid voor slachtoffers Q-koorts en hoe verder met het Apeldoorns Kanaal?

ARNHEM - De uitspraak van de rechter in de zaak van slachtoffers van Q-koorts tegen de Staat, de burgemeester van Elburg wordt zendeling en het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal als agendapunt van de provincie. Dit gebeurt in Gelderland op woensdag 25 januari.

Q-koorts

Vandaag horen Zuid-Gelderse slachtoffers van de Q-koortsepidemie of ze de rechtszaak die ze hebben aangespannen tegen de Staat hebben gewonnen of verloren. Patiëntenvereniging Q-uestion eist namens zo’n 300 Q-koortsslachtoffers excuses en compensatie.

De ellende begon in 2007. Naar schatting 100.000 personen raakten besmet en ten minste 25 van hen overleden aan de ziekte.

Burgemeester Elburg volgt zijn hart

Frans de Lange vertrekt als burgemeester van Elburg. Vanavond geeft hij een afscheidsreceptie in Kulturhus 't Huiken. Ruim negen jaar is De Lange eerste burger van de vestingstad aan het Veluwemeer geweest.

Hij volgt zijn hart en wordt directeur bij zendingsorganisatie GlobalRize. De opvolger is nog niet bekend. Oud-gedeputeerde voor Flevoland Harry Dijksma (65) past voorlopig op de winkel in Elburg.

Toch varen door het Apeldoorns Kanaal?

In Provinciale Staten van Gelderland is het erop of eronder voor het Apeldoorns Kanaal. Vorige week trok een werkgroep de stekker uit het plan om het kanaal bevaarbaar te maken.

Afgelopen jaren zijn door verschillende gemeenten bruggen opgehoogd en sluizen aangepast. Maar het laatste stukje bij Hattem bleek te duur te zijn. Initiatiefnemers reageerden woedend. Er gloort hoop: misschien biedt de provincie vandaag de helpende hand.

