Inzamelactie groot succes: eerste container bomvol kleding naar Griekenland

ARNHEM - De inzamelactie van de Syriër Amir Zaza voor vluchtelingen in de kou loopt enorm hard. Donderdag gaat de eerste container met kleding en kampeerspullen van Arnhem naar Griekenland.

Zaza zamelt jassen, kinderkleding, schoenen en kampeerspullen voor zijn lotgenoten.

'We hebben ook een tweede container. Daar komen spullen in die in het hele land zijn ingezameld en die nog naar Arnhem moeten komen', vertelt Zaza.

Hij is zelf inmiddels 16 maanden in Nederland nadat hij vluchtte voor het oorlogsgeweld in Syrië. Hij kan het niet aanzien dat er in Griekenland vluchtelingen onder barre omstandigheden bivakkeren. Daarom heeft hij de actie op touw gezet.

Zijn doel was om voor 31 januari ten minste één container met hulpgoederen richting de vluchtelingen te sturen. Dat gaat in ieder geval lukken.

