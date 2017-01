Rijstrook A12 uren dicht door diesellek

EDE - Op de A12 tussen Arnhem en Ede is dinsdag 300 liter diesel uit een vrachtwagen gelekt. Een automobilist botste met zijn wagen op de truck, waarna de brandstoftank losraakte en klem kwam te zitten bij de achterwielen van de vrachtwagen.

De diesel lekte op de weg, de vluchtstrook en in de berm. Verkeer moest rekening houden met vertraging, omdat de brandstof moest worden opgeruimd en de vervuilde berm moest worden afgegraven. De rechterrijstrook was uren dicht.

De VerkeersInformatieDienst adviseerde eerder vanavond weggebruikers richting Utrecht om te rijden via de A50, A15, A2 en A27, maar trok dat later weer in.

Voor zover bekend zijn bij het ongeluk geen gewonden gevallen.