Appgroep voor de buurt: wie helpt de chronisch zieke Pieter met zijn jas?

EDE - Door een spierziekte zit Pieter Kroon uit Ede in een rolstoel en heeft hij 24 uur per dag zorg nodig. Een buurvrouw had een goed idee: waarom zetten we geen appgroep op? Dat was het begin van de appgroep 'Pieters jas'.

Dinsdag viel de appgroep in de prijzen bij de mantelzorgawards. Zowel de juryprijs als een van de publieksprijzen ging naar het Edese initiatief. Maruschka is de vrouw en mantelzorger van Pieter. Een terugkerend dagelijks probleem was het aantrekken van zijn jas. Hulphond Vadim kan wel de jas uittrekken maar niet helpen met het aantrekken. Een buurvrouw bedacht de appgroep om haar te ontlasten. 'Een hele hoop dingen kunnen we regelen met hulp van familie, Buurtzorg en de hulphond', vertelt Maruschka in een video waarin ze de buurvrouw nomineert voor de een award. 'Het enige waar we in het dagelijks leven tegenaan liepen was dat Pieter niet zelf zijn jas kon aantrekken. Hij kon niet onverwachts ergens naartoe.' Met de appgroep is dat nu een stuk makkelijker, want als Pieter hulp nodig heeft appt hij een van de buurvrouwen. Maruschka: 'De buurvrouwen vinden het zelf een kleine moeite, maar ik denk dat ze niet goed beseffen wat voor vrijheid en onafhankelijkheid dit geeft aan Pieter in het dagelijks leven. Voor mij betekent dit dat ik een stukje zorg los kan laten als ik aan het werk ben.' Bekijk de reportage van Ede TV:

