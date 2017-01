Babbelaars doen alsof ze bij de Kamer van Koophandel werken

VELP - De politie kreeg dinsdag meerdere meldingen uit Velp over mannen die met een smoesje aan de deur kwamen. Zij deden zich voor als medewerkers van de Kamer van Koophandel.

De mannen stonden volgens de politie op verschillende adressen aan de voordeur. Bij dit soort meldingen gaat het volgens de politie vaak om een babbeltruc: oplichters die proberen mensen te beroven. Het is niet bekend of er mensen in de praatjes van de mannen zijn getrapt en of er bijvoorbeeld spullen of geld zijn verdwenen.

De politie heeft wel een signalement van de mannen. Zij zijn tussen de 20 en 25 jaar oud, hebben een verzorgd uiterlijk en zijn netjes gekleed.

De politie vraagt om direct 112 te bellen als deze mannen voor de deur staan.

Zie ook:

Facebook politie Velp