Hilckmann krijgt geen boete, maar moet stoppen met rondpompen geld

NIJMEGEN - Hilckmann hoeft geen 2 miljoen euro boete te betalen aan de gemeente Nijmegen. Maar het slachthuis moet stoppen met het rondpompen van geld en binnen drie dagen duidelijk maken welke rekeningen het bedrijf allemaal heeft. Dat heeft de voorzieningenrechter dinsdag bepaald.

De gemeente Nijmegen vond dat Hilckmann 2 miljoen euro aan boetes moest betalen omdat het bedrijf onvoldoende aangetoond had wat er met de 21 miljoen euro is gebeurd die Nijmegen in 2015 overmaakte.

Dat bedrag betaalde de gemeente als eerste deel van een deal waarbij Hilckmann voor 27,6 miljoen euro werd 'uitgekocht' uit het Waterkwartier. Nijmegen wil daar huizen bouwen.

Hilckmann zou in het Brabantse Haps een nieuw slachthuis neerzetten zodat de werkgelegenheid voor ruim driehonderd personeelsleden behouden bleef.

Nijmegen eiste inzage in de boeken

Maar in februari 2016 trok Hilckmann de stekker uit het bedrijf omdat het financieel slecht ging. Sindsdien probeert Nijmegen beslag te leggen op de rekeningen van Hilckmann om het geld veilig te stellen dat de gemeente in de bodemprocedure terug hoopt te krijgen.

Nijmegen wil weten wat er met het geld is gebeurd en waar het staat. Eerder bleek dat 10 miljoen euro door Hilckmann is gebruikt voor het aflossen van een eerdere schuld. Eind april 2016 gaf de kortgedingrechter Hilckmann opdracht om met onder meer bankrekeningafschriften aan te tonen dat het resterende bedrag van circa 11 miljoen euro is gebruikt voor de lopende exploitatie van het slachthuis. Zodoende moest worden uitgesloten dat het geld is weggesluisd.

'Zonder gekke dingen'

Volgens Nijmegen was dit onvoldoende gebeurd omdat er stukken ontbraken. Daarom eiste de gemeente 2 miljoen euro boete van het slachthuis. Volgens Mirjam Oostendorp, die de familie Hilckmann als jurist bijstaat, ging de zaak slechts over twee bankafschriften onder de ruim duizend overlegde stukken. 'En dan ook nog bankafschriften waar geen gekke dingen op staan.'

Slagkracht

'Nijmegen hoopte op deze manier wellicht makkelijk 2 miljoen bij Hilckmann te kunnen halen en het bedrijf de slagkracht te ontnemen', aldus Mirjam Oostendorp. De advocaat doelt hiermee op een faillissement dat het betalen van de boete misschien veroorzaakt zou hebben. 'Dan zou Nijmegen wellicht niet meer over die resterende 6,6 miljoen hoeven te praten en misschien zou er met een curator die het faillissement zou afwikkelen ook wel een overeenstemming te bereiken zijn.'

'Politiek gezien zou het misschien ook beter zijn als Hilckmann uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld en Nijmegen niets terugkrijgt van de 21 miljoen euro', speculeert Oostendorp. 'Dan heeft de gemeente in ieder geval 2 miljoen euro gekregen.'

Stoppen met rondpompen van geld

Ook de rechter vindt dat Hilckmann voldoende duidelijk heeft gemaakt wat er is gebeurd met de 11 miljoen euro.

Maar volgens de rechter is gebleken is dat Hilckmann grote bedragen ‘rondpompt’, zoals Hilckmann zelf zegt, van de ene rekening naar de andere om te voorkomen dat het geld door beslaglegging wordt getroffen.

Daarom vordert Nijmegen dat Hilckmann vertelt welke binnenlandse en buitenlandse rekeningen zij heeft, zodat de gemeente daarop beslag kan leggen in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure in februari.

De rechter zegt dat in het algemeen een schuldenaar geen inlichtingen hoeft te geven die de schuldeiser in staat stellen beslag te leggen. Maar in dit geval vindt de rechter dat anders omdat Hilckmann bewust grote bedragen is gaan ‘rondpompen’ om beslaglegging door de gemeente te voorkomen, met de bedoeling van dat geld andere schuldeisers te betalen.

Binnen drie dagen kaarten op tafel

De voorzieningenrechter oordeelt dat dit onrechtmatig is tegenover de gemeente omdat er voor de gemeente dan waarschijnlijk geen geld meer beschikbaar is, als zij gelijk zou krijgen in de bodemprocedure. Hilckmann moet daarom binnen drie dagen aan de gemeente vertellen welke binnen- en buitenlandse rekeningen het bedrijf heeft op straffe van een dwangsom.

