Bureau GLD 25 januari 2017

ARNHEM - In deze uitzending de impact van een overval, eigenaar van cafetaria Lepoutre vertelt wat het doet met zijn personeel. Verder doet de politie onderzoek naar de brand bij een bedrijfsverzamelgebouw in Zevenaar, worden in Apeldoorn inbrekers ontdekt in huis. Maar ook diefstal van een fiets in Doetinchem, slinkse wisseltruc in Apeldoorn en een vrouw uit Borculo is tienduizenden euro's kwijt nadat haar pinpas gestolen is.

Tips

Na de uitzending van vorige week had de politie al snel een beeld van de drie verdachten die gezocht werden voor de diefstal van ijzerwaren in Putten. Mooi resultaat.

Overval cafetaria Lepoutre

Cafetaria Lepoutre aan de Homberg in Wijchen...Even na half negen op zaterdagavond 5 november komt een overvaller binnen. Op dat moment zijn er geen klanten, alleen de medewerksters van de zaak. Die krijgen een vuurwapen op zich gericht, of iets dat daar sterk op lijkt. De overvaller wil geld en sigaretten. Nadat de medewerksters dat in papieren tasjes hebben gedaan, vlucht de overvaller.

'Een trauma voor een paar tientjes'

De eigenaar van het cafetaria, Robere Lepoutre, is nog altijd erg boos over de overval. 'Mijn medewerkers hebben een trauma voor het leven, en dat voor een paar tientjes'. Veel van zijn medewerkers zijn nadat ze zijn overvallen, toch blijven werken. Een van mijn medewerkers durft nog steeds niet alleen over straat. 'Na elke late dienst wordt een van mijn medewerkers nog altijd naar huis gebracht, en dan is het al 5 jaar geleden dat ze is overvallen'.

Getuige gezocht

De politie wil graag spreken met een man die kort voor de overval in het cafetaria is geweest. Hij moet de overvaller bijna hebben zien aankomen. De politie wil die man graag vragen of hij bijzonderheden heeft gezien die met de overval te maken kunnen hebben.

Verdachte zit vast

Kort na de overval is een man van 22-jarige uit Groesbeek aangehouden. Die man zit nog vast als verdachte in deze zaak.

Politie onderzoekt brand Zevenaar

In de nacht van 24 op 25 december is er een grote brand geweest bij een pand aan de Edisonstraat in Zevenaar. De politie gaat uit van brandstichting.

Weinig meer over van panden

De brand begint bij een beddenzaak aan de Edisonstraat, maar slaat over naar andere panden waar een garage en twee meubelstoffeerders zaten. Daarboven wonen mensen. Agenten weten nog net op tijd twee bewoners te wekken en in veiligheid te brengen. De brandweer werkt ondertussen met man en macht om de vuurzee te bestrijden. Om 6 uur uur 's morgens is de brand meester. En dan is de schade ook goed te zien. Van de panden is weinig tot niets over.

Politie zoekt deze mensen

De politie zoekt de inzittenden van een auto die rond tien voor half 3 daar geweest is. De auto reed via de James Wattstraat linksaf de Didamseweg op. Hij heeft een paar minuten bij het pand in de buurt gestaan en is toen weer teruggereden. Het is een stationwagon met lichtkleurige dakdragers en lichtkleurige velgen of wieldoppen. Waarschijnlijk is het nog niet zo'n oud model. Ook tussen tien voor twee en kwart over twee is er nog iemand op een fiets of snorfiets in de buurt van het afgebrande pand geweest. ook die wil de politie graag spreken.

Jonge vrouw ziet twee inbrekers in huis en wordt bedreigd met de dood

Thuiskomen en dan oog in oog staan met vreemde mensen in je huis, je moet er niet aan denken! Het overkomt een jongevrouw in Apeldoorn. Op beelden is te zien hoe twee mannen komen aanrijden. De inbraak die ze plegen is bij een huis aan de Kayersdijk in Apeldoorn. Dat gebeurt op 5 december rond half 6 's avonds. Ze parkeren de Volkswagen en stappen uit.

Buit

Er worden verschillende spullen meegenomen waaronder 5-duizend euro aan contant geld, voor meer dan 5000 euro aan sieraden en nog een dure jas.

Vrouw uit Borculo tienduizenden euro's kwijt na diefstal

Deze man pint op 23 november in Amstelveen met een bankpas van een een inwoonster uit Borculo. De pas is veel vaker gebruikt. In totaal is het slachtoffer 10 duizenden euro's kwijt!!! Hoe deze man aan de pas en code is gekomen is niet bekend. Hier zien we hem binnenkomen, nog even zonder vermomming. Tijdens het pinnen bedekt hij zijn hele gezicht. Wie weet wie dit is? Deel dit bericht ook via social media zodat mensen in Amstelveen ook kunnen meedenken.

Fiets gestolen in Doetinchem

Wie zijn dit? Deze jongemannen komen op 15 december op één fiets aan bij een fietsenstalling aan de Stationsstraat in Doetinchem. Maar ze vertrekken er op twee! Zonder enig probleem weten ze een fiets te stelen.Wie herkent de daders? Op die dag in december zijn meerdere fietsen gestolen, mogelijk door hetzelfde duo!

Slinkse wisseltruc in Apeldoorn

Kijk eens hoe dit stel te werk gaat. Ze staan hier in op 8 december een tabakszaak aan de Asselsestraatr in Apeldoorn. Ze willen een pakje sigaretten kopen. Bij het afrekenen komt de man met het verhaal dat hij met het verhaal dat hij biljetten verzamelt met een bepaald serienummer. Het is een slinkse manier om de medewerskter af te leiden. Pas bij het opmaken van de kassa komt de diefstal aan 't licht, de zaak mist bijna 300 euro!