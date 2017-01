Ouderen durven de deur niet meer uit

ARNHEM - Ze zijn het zat. De oudere bewoners van de Obrechstraat in Arnhem. De sneeuw, die al twee weken in hun straat ligt, is ijs geworden. Ze kunnen geen kant meer op. Sommige bewoners zitten al twee weken binnen.

Agnes van Ditshuizen is zo'n bewoner. 'Het is spiegelglad. Ik ben bang dat ik val. Mijn kinderen willen niet dat ik de weg op ga om boodschappen te doen. Dat doen ze nu voor mij.' Agnes heeft een knieprothese en evenwichtsstoornissen. Daar komt haar angst om te vallen vandaan. Een andere bewoner, Martin Speijers, vindt dat de gemeente Arnhem te kort schiet. 'In deze straat wonen veel ouderen, zo'n tachtig procent gok ik. Hoe moeilijk kan het nu zijn om dit stuk nu even mee te pakken? Neem dit gewoon mee in de strooiroute.' Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het onmogelijk is om alle straten van Arnhem te strooien. Er wordt daarom niets aan de strooiroutes aangepast.