Cendrino Misidjan van De Treffers naar VVV Venlo

GROESBEEK - Cendrino Misidjan vertrekt alweer bij De Treffers. De 28-jarige verdediger tekent een contract voor de rest van dit seizoen bij VVV Venlo.

Misidjan werd in oktober door De Treffers naar Groesbeek gehaald als opvolger van Ken Leemans. Hij maakte er geen geheim van te willen vertrekken als zich een club in het betaald voetbal zou melden. Misidjan werd dinsdag onderworpen aan een medische keuring en wordt woensdagmiddag gepresenteerd.

Met Cendrino Misidjan in de basis boekte De Treffers al zes overwinningen op rij en steeg daardoor naar de tweede plek in de Tweede Divisie, achter koploper Jong AZ. Misidjans nieuwe club VVV Venlo is op dit moment koploper in de Jupiler League.

In Clubs met Ballen is woensdagavond (17.25 uur) te zien hoe Misidjan op weg ging naar de medische keuring.