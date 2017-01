Bèèèh, het eerste lammetje van het jaar

EPE - Het eerste lammetje van het jaar in Gelderland? Dat staat nog te bezien, maar het rammetje op de foto is wel de eerste pasgeboren viervoeter van de Schaapskudde Epe-Heerde. Dinsdagmorgen geboren. 'Vers van de pers', grapt schaapherder Lammert Niesing.

Het lammetje is een zoon van Sander. Jawel, een ooi met de naam van een mannetje. 'Het is een lammetje van de ooi die twee jaar geleden door Coen en Sander is geadopteerd en dat hebben ze Sander genoemd', legt Niesing uit. Coen Swijnenberg en Sander Lantinga maakten furore als radiomakers op 3FM. Tegenwoordig hebben ze een radioprogramma op Radio 538.

Adoptie door BN'er

Het eerstgeboren lammetje van dit jaar wordt geadopteerd door oud-politica Sabine Uitslag. Met deze jaarlijkse donateursactie door een BN'er probeert de schaapskudde donateurs te werven.

'We krijgen financiële steun van de gemeenten Epe en Heerde en de provincie, maar we zijn ook afhankelijk van donateurs en giften', legt Astrid van der Windt van de schaapskudde uit. 'Dat geld gebruiken we onder meer voor de aanschaf van materialen en het houden van leuke activiteiten.'

De kudde van schaapherder Niesing die graast op de heide van natuurgebied de Renderklippen bij Epe telt zo'n 145 schapen. De komende weken wordt de 'graasgroep' bijna verdubbeld door de geboorte van nieuwe lammeren. Niesing: 'Het eerste lammetje is altijd een ijkpunt voor ons, het markeert voor ons een nieuwe periode.'

'Ik ben een luie herder'

Al twintig jaar is hij schaapherder op de Renderklippen. 'Het verveelt nooit. Elke dag is anders.' Maar Niesing doet het werk niet alleen, want dagelijks heeft hij trouwe assistentie van twee of drie bordercollies. 'Ja, er gaan soms drie mee. Ik ben een luie herder, haha.'