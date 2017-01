Nijmegen erkent problemen met jonge Eritreeërs

NIJMEGEN - Nijmegen erkent de problemen met 97 Eritrese jongeren die in een voormalig studentencomplex wonen in Lent. Dat zegt de gemeente naar aanleiding van een rapport over de statushouders.

De Eritreeërs tussen de 18 en 23 jaar kregen eind 2015 woonruimte in een voormalig studentencomplex aan de Griftdijk. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de stand van zaken in hun integratie. Daaruit blijkt dat de Eritreeërs last hebben van stress en verveling. Dat leidt tot een toename in godsdienstbeleving en mogelijk problematisch alcoholgebruik. De gemeente wil dat laatste apart laten onderzoeken door de GGD. Voor- en nadelen Volgens de gemeente was het vanaf het begin af aan duidelijk dat gezamenlijke huisvesting van 97 jonge Eritrese mannen om extra aandacht vraagt. Volgens wethouder Bert Frings heeft de opvang voordelen, waaronder betaalbaarheid en steun aan elkaar. Maar er zijn ook nadelen, staat in het rapport, 'waarvan een zekere mate van isolatie en groepsdruk de belangrijkste zijn.' De gemeente heeft daarom het afgelopen jaar geprobeerd de vluchtelingen te ondersteunen met onder meer de inzet van studenten die ook op het complex op de Griftdijk wonen en de inzet van sportcoaches, maatschappelijk werk en re-integratie Zware vlucht achter de rug Uit het onderzoek in opdracht van de gemeente ontstaat volgens wethouder Frings het beeld dat het met een groot deel van de Eritrese statushouders redelijk goed gaat. Maar een deel heeft het moeilijk en kampt met slaap- en psychische problemen. In het rapport staat: 'De meesten hebben een zware vlucht achter de rug, zijn jong en missen familie, hebben een laag opleidingsniveau en een achtergrond die een groot contrast vormt met de Nederlandse samenleving.' Volgens Frings is dat beeld er ook van Eritreeërs op andere plaatsen in Nederland.. Naast het aangekondigde onderzoek door de GGD naar alcoholgebruik onder de Eritrese jongeren wil de gemeente meer inzetten op dagbesteding en de jongeren stimuleren richting scholing en werk. 'Steun is nodig' Ondanks de gesignaleerde problemen concludeert het onderzoek dat de situatie van de bewoners aan de Griftdijk zeker niet uitzichtloos is. Frings: 'Ik snap de zorgen om de situatie van deze jongens. Maar ze zijn hier ook pas een jaar, ze zijn nog jong en ze willen hier graag een toekomst opbouwen. Daarbij hebben ze hulp nodig, misschien meer dan we al dachten. Maar ze hebben daarvoor ook onze steun nodig. Ik heb er vertrouwen in dat zij het hier dan zeker gaan redden.' Zie ook: Vluchtelingenwerk kritisch over plan van Nijmegen om Eritreeërs bij elkaar te zetten