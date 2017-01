Weer gesprek Pandaparkeerplaats na succesvol protest

WAGENINGEN - Het college van Wageningen bespreekt vandaag de zogeheten Pandaparkeerplaats in Wageningen. De gemeente moest de vergunning voor de parkeerplaats intrekken na bezwaarschriften van acht Wageningse organisaties.

De Pandaparkeerplaats moet er komen vanwege de komst van twee Chinese reuzenpanda's in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Die worden in het voorjaar verwacht. De parkeerplaats was gepland tussen Wageningen en de Grebbeberg, ter hoogte van buurtschap Oude Nude.

Bezwaren gegrond

Omwonenden en diverse organisatie hebben onder meer bezwaar gemaakt tegen de kap van bomen voor het parkeerterrein. De bezwarencommissie acht die bezwaren gegrond.

Volgens de commissie heeft B&W ook op andere onderdelen steken laten vallen bij het toekennen van de vergunning van de parkeerplaats. De commissie adviseerde B&W om een nieuw besluit te nemen.

1250 handtekeningen

De bezwaarmakers boden eerder deze maand ruim 1250 handtekeningen tegen de Pandaparkeerplaats aan bij burgemeester Van Rumund van Wageningen.