Wat is dé feesthit van dit carnaval?

ARNHEM - Met het carnaval op komst en het après-skiseizoen in volle gang zijn we benieuwd wat dé feesthit van dit jaar is. In 'Gelderland Muziekland' op Radio Gelderland wil Eric van den Berg ze graag laten horen!

Ronnie Ruysdael zette dinsdagmiddag meteen de studio van Radio Gelderland op zijn kop met zijn nieuwe meezinger Patat en mayonaise. De Nijmeegse polonaisekoning bracht naast een cd in een frietzak ook een schaal geurende frites mee. 'Echt een lied om als laatste te draaien met het carnaval, in polonaise de kroeg uit naar de snackbar', vertelde Ronnie. Lamme Frans is al een aantal jaren een graag gezien gast op het carnaval. Lam of niet... het feest altijd lekker weg met zijn hits. In Arnhem gaat de zaal bij On-Ganse dit jaar plat met DJ Walter Witlov en Ernem is toch wel mijn stadje. De gebroeders Rossig hebben Links, Rechts, Voor, Terug afgestoft en gepimpt voor het carnaval in Wijchen. In Nijmegen zingen Jean Knipping en Roderik van der Kerkhof een knaller in. Gezellig én voor het goede doel! Erik Plageman presenteerde op een heuse polonaiseparty in zijn geboortedorp Zeddam samen met Henk Hollands ook een lied: Heeft jouw carnavalsvereniging een superschlager? Heb je er zelf een gezongen of heb je een tip? Mail ze naar Eric! eberg@gld.nl of stuur ze op, net zoals de Knunnekes uit Grolle!