Vitesse-vrijwilliger Jaap Bosman is trots op zijn zilveren speld

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Bij Jaap Bosman stroomt er geel-zwart bloed door de aderen. Zijn onvoorwaardelijke clubliefde uit hij door zich al bijna 30 jaar als vrijwilliger in te zetten voor Vitesse. Geen klus is hem teveel, want zonder vrijwilligers kan ook een betaald voetbal organisatie als Vitesse niet bestaan.