Huisartsenpost Velp gaat 's nachts dicht, patiënten moeten naar Arnhem

Foto: ANP

VELP - De huisartsenpost aan de Broekstraat in Velp gaat halverwege 2018 's nachts dicht. Patiënten die in de avond en nacht een huisarts nodig hebben moeten vanaf dan naar ziekenhuis Rijnstate in Arnhem-Noord.

Daar komt een nieuwe huisartsenpost, naast de spoedeisende hulp. Er komt een gezamenlijke ingang voor de patiënten. Bij de balie worden ze doorverwezen naar een huisarts of als het nodig is naar de spoedeisende hulp. Volgens Rijnstate kan vijftien procent van de patiënten op de spoedeisende hulp geholpen worden door een huisarts. Het ziekenhuis kan straks deze patiënten naar de huisartsenpost doorverwijzen en daardoor komen ze niet op de duurdere spoedeisende hulp terecht. En patiënten bij de huisartsenpost kunnen als dat nodig is snel naar de spoedeisende hulp. In de nacht Na een verbouwing in Rijnstate gaat de nieuwe huisartsenpost medio 2018 open. De openingstijden zijn dan van 17.00 tot 08.00 uur en 24 uur per dag tijdens de weekenden en feestdagen. De huisartsenposten in Arnhem-Zuid en Zevenaar blijven open, maar ’s nachts is alleen de nieuwe huisartsenpost in Rijnstate in Arnhem-Noord beschikbaar.

