'Het deed al pijn als iemand met een mes over zijn bord ging'

LIENDEN - Erik de Kruijk van FC Lienden raakte in september ernstig geblesseerd. De middenvelder brak in de KNVB-bekerwedstrijd tegen AZ zijn jukbeen en liep een verbrijzelde oogkas op bij een ongelukkige botsing met een tegenspeler.

'Ik heb echt getwijfeld of ik weer aan voetballen toe zou komen. Het was alsof er de hele dag iemand tegen mijn jukbeen stond te drukken. Ik kon ook niets hebben. Als we zaten te eten deed het al pijn als iemand met het mes over zijn bord ging.'

'Ik lag twee weken boven in het donker'

De Kruijk durft dan ook niets te voorspellen met betrekking tot zijn herstel: 'Ik wil eerst weer volledig aan het werk zijn en leuke dingen kunnen doen met mijn gezin. Ik was hier thuis af en toe niet te genieten, heb de eerste twee weken ook alleen maar boven in het donker gelegen. Bovendien heb ik vier maanden niets gedaan. Ik kijk wel. Dit seizoen, volgend seizoen, ik heb mezelf geen doel gesteld wat dat betreft.'

Bekervoetbal was hoogte- en dieptepunt

Het bekervoetbal heeft daarmee voor De Kruijk voor zowel het hoogtepunt als het dieptepunt in zijn carrière gezorgd. In 2008 scoorde hij de enige en dus beslissende treffer voor Lienden toen de club uit de Betuwe verrassend Vitesse uitschakelde. 'Ik zei voor de wedstrijd tegen AZ nog tegen medespelers dat ik hoopte niet nu iets negatiefs mee te maken...'

