Maffia krijgt bij ons geen voet tussen de deur, zeggen Gelderse burgemeesters

ARNHEM - De meeste burgemeesters in onze provincie zeggen zeer alert te zijn op beïnvloeding door criminelen. Dat blijkt uit een enquête die Omroep Gelderland voorlegde aan alle burgemeesters. Aanleiding voor de enquête is de nieuwjaarsspeech van Commissaris van de Koning Cornielje.

Hij maakt zich zorgen over criminelen die de plaatselijke politiek beïnvloeden. De meeste burgemeesters laten weten dat dat bij hen niet speelt, maar dat ze wel de ogen openhouden. Je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker, aldus een aantal burgemeesters.

Waterbed-effect

Burgemeester Schuurmans van Lingewaard zegt dat er sprake is van een 'waterbed-effect'. In Brabant en Limburg wordt stevig gehandhaafd en wordt het criminelen steeds moeilijker gemaakt. 'Het gevolg is dat die verhuizen naar de randen van Gelderland. Afgelopen periode is bijvoorbeeld vaker drugsafval gedumpt in onze regio.'

In de gemeente Lingewaard, met de kernen Huissen en Bemmel, zijn recent verschillende hennepplantages ontmanteld. Ook zijn er volgens de burgemeester winkels waar 'verdachte zaken gebeuren'. De gemeente gaat een medewerker aannemen die expliciet verantwoordelijk wordt voor zaken die met 'ondermijning' te maken hebben.

Zeker weten

Overal in onze provincie krijgen ambtenaren integriteitstrainingen en staat het onderwerp 'ondermijning' regelmatig op de agenda.

Duiven en Neerijnen gaan het onderwerp nadrukkelijk agenderen. In Berkelland gaat de gemeente een test doen om zeker te weten dat er geen signalen van bijvoorbeeld beïnvloeding of omkoping over het hoofd zijn gezien.

'Nooit op lauweren rusten'

Burgemeester Traag van Doetinchem: 'Het is een wedloop. Criminelen vinden altijd een route. We doen al veel: integriteitsbeleid, eed of belofte, we passen de wet Bibob toe en er is driehoeksoverleg met politie en justitie. Je kunt nooit op je lauweren rusten.' Bijna alle gemeenten maken consequent gebruik van de wet Bibob.

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.