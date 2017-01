Nijmegen wil weten: waarom zitten steeds meer jongeren in de crisisopvang?

NIJMEGEN - Nijmegen zoekt een verklaring voor de stijging van het aantal jongeren dat in de crisisopvang terechtkomt. Het college komt met een rapport waarin aanbevelingen staan om de problemen aan te pakken.

Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen die de lokale VVD-fractie stelde na berichtgeving van Omroep Gelderland. Daarin zeggen jeugdzorgorganisaties Entrea en Pluryn dat jongeren vaak te laat de zorg krijgen die ze nodig hebben.

'Schaf wijkteams af'

Entrea-bestuurslid Annemarie Profittlich pleitte in de reportage voor afschaffing van wijkteams als het gaat om jeugdzorg. In de teams zou te weinig kennis aanwezig zijn waardoor er te laat ingegrepen zou worden.

De VVD wilde van het college weten of er ook in Nijmegen sprake is van een stijging van het aantal jongeren in de crisisopvang en of het college het eens is met Profittlich.

Landelijke toename

Het college vindt het te kort door de bocht om de stijging te wijten aan gebrekkige kennis bij de wijkteams. Ook zegt de gemeente dat het aantal crisisplaatsingen in heel Nederland lijkt toe te nemen.

Het rapport, dat voor de zomer moet verschijnen, moet antwoord geven op vragen als 'wie zijn de verwijzers?' en 'waar komen de kinderen "opeens" vandaan?'. Het college belooft de raad aanbevelingen te geven om de problemen aan te kunnen pakken.

