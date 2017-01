Onderzoeksraad wil onderste steen boven over stuwongeluk

NEDERASSELT - De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt met een onderzoek naar de aanvaring bij de stuw tussen Grave en Nederasselt, eind vorig jaar.

Het onderzoek richt zich op de aanvaring zelf, maar ook op de manier waarop is omgegaan met de gevolgen, meldt de raad. Na het ongeluk was er veel kritiek op de communicatie van en tussen de Veiligheidsregio's.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is zelfstandig en doet onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van rampen en grote ongelukken. In onze regio deed de raad onder meer onderzoek naar de dodelijke ongelukken met een hoogwerker in Zaltbommel en Oosterwolde.

De scheepvaart op de Maas kwam vanaf 29 december stil te liggen nadat een binnenvaartschip de stuw had geramd. Daardoor zakte het waterpeil in een deel van de Maas en het Maas-Waalkanaal. De oorzaak van het ongeluk is nog steeds onduidelijk. De Slowaakse schipper had niet gedronken, bleek uit een bloedtest.

Juist vanaf vandaag is er voor het scheepvaartverkeer geen hinder meer. De keersluis in Heumen is weer open en ook het scheepvaartverkeer tussen de Maas en het Maas-Waalkanaal is weer opgestart.

Zie ook: Scheepvaart op de Maas dinsdagmiddag volledig hervat