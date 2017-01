'NEC verhuurt Sam Lundholm aan Deense club'

NIJMEGEN - Volgens de Zweedse krant Aftonbladet verhuurt NEC de Zweedse aanvaller Sam Lundholm voor de rest van het seizoen aan het Deense Randers.

'We zijn bezig met verhuur, maar ik kan dit nog niet bevestigen', reageert een woordvoerster van NEC. Volgens de krant is Lundholm in Denemarken om medisch gekeurd te worden. Ook dat kon de woordvoerster niet bevestigen.

Lundholm werd in oktober door trainer Peter Hyballa uit de selectie gezet, mede omdat hij te laat terugkwam uit Zweden. Hij is daarna niet meer in genade aangenomen.

