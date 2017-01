NEC verhuurt Lundholm aan Deense Randers

NIJMEGEN - NEC verhuurt de Zweedse aanvaller Sam Lundholm voor de rest van het seizoen aan het Deense Randers.

De vleugelspits kwam niet meer voor in de plannen van trainer Peter Hyballa. Hij werd in oktober uit de selectie gezet, nadat hij ziek was geworden in Zweden en zich niet correct had afgemeld.

In de eerste wedstrijden van dit seizoen kreeg Lundholm als invaller nog wel wat speeltijd. Vorig seizoen werd hij binnengehaald als de opvolger van Alireza Jahanbakhsh, maar onder trainer Ernest Faber kwam hij ook niet verder dan wat invalbeurten. Bij Randers treft Lundholm een oude bekende, want de IJslanders Hannes Thor Halldorsson werd afgelopen zomer door NEC al verkocht aan de Deense club.

