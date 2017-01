Even geen wieken op eeuwenoude molen

ZEDDAM - De Grafelijke Torenmolen in Zeddam moet het na vandaag een tijdje zonder de wieken doen. Vanochtend wordt met een kraan het kruis van de molen gehaald voor restauratie.

De molen behoort tot de oudste van Nederland. In 1974 en in 1990 is de torenmolen grondig gerestaureerd dankzij financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie.

Het wiekenkruis van de molen wordt gerepareerd bij molenmaker Groot Wesseldijk in Lochem. Daar wordt onder andere het hout vervangen.

Verplicht graan malen

De 15e eeuwse Grafelijke Torenmolen van Zeddam is eigendom van de Stichting Huis Bergh in 's-Heerenberg. De heren Van den Bergh hadden het wind- en maalrecht op hun grondgebied. Dit hield in dat alleen zij molens op hun grond mochten bouwen en dat bewoners verplicht waren om daar hun graan te laten malen.