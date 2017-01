Komende uitzending: professioneel puzzelen, een echte 'iconofiel' en vrijwilligers krijgen een gezicht

ARNHEM - Zaterdag 28 januari in Gelderse Koppen

Chiel de iconofiel

Apeldoorn- Als orthopedagoog kwam Chiel Egberts terecht in Roemenië na het tijdperk van Ceausescu. Het was de tijd van de wederopbouw. In de instellingen waar hij aan het werk ging waren de omstandigheden afschuwelijk. Op elkaar gepropt, vies en naar de patiënten werd niet omgekeken.

Gelukkig is het Roemenië van nu heel anders. Dat is heel goed, maar Chiel ontdekte in die periode wel zijn passie voor iconen. Want hoe arm het toen ook was, in de kloosters en kerken was een rijke verzameling van iconen te zien. 'Dat zijn bijbel verhalen op zich. Het zijn een soort vensters naar de hemel.'

Ben jij het laatste stukje?

Babberich- Legpuzzelen, heel spannend klinkt het niet. Toch gaat er een hele wereld achter schuil. Tonnie Gevers doet met haar familieteam mee aan de enige grote puzzelmarathon van Europa. Zij zijn het enige Nederlandse team. 24 uur lang wordt er achter elkaar gepuzzeld, uitrusten kan op de veldbedjes naast de tafels. Tonnie en haar familie werken volgens een strak schema, op tijd aflossen, dàt houdt de snelheid in het spel. Voor Tonnie is het puzzelen, sinds er bij haar ME werd ontdekt, een echte uitlaatklep.

Vrijwillige bijdrage

Doetinchem- Vrijwilligers, wat moeten we zonder ze? Dat dacht fotografe Jantine Messing ook. Ze raakte gefascineerd door het fenomeen vrijwilliger. Een onzichtbare groep, maar heel belangrijk. Daarom wilde ze deze mensen een gezicht geven door ze op de foto te zetten.

Jantine portretteerde 41 mensen in verschillende soorten vrijwilligerswerk. Sport, kunst, cultuur, zorg en opvang van vluchtelingen. De portretten zijn gebundeld in het boek 'Onbetaalbaar.'