Parkeergarage bij station Dieren kan eindelijk worden gebouwd

DIEREN - De gemeente Rheden kan beginnen met de bouw van de nieuwe parkeervoorziening in het stationsgebied in Dieren. Dit is mogelijk nu de gemeente de laatste woning aan de Noorder Parallelweg kocht. De bewoners hadden zich tot nu toe verzet tegen de verkoop.

De bouw van de parkeergarage start waarschijnlijk in juli. Het bestemmingsplan voor herontwikkeling van het stationsgebied in Dieren werd december 2014 onherroepelijk. Sindsdien probeerde de gemeente de laatste woning aan te kopen.

Wethouder Nicole Olland is blij dat de gemeente en de bewoners eindelijk overeenstemming hebben bereikt: 'Het heeft lang geduurd, maar gelukkig zijn we er uiteindelijk onderling goed uitgekomen. Nu kunnen we hopelijk in juli starten met de bouw van de parkeervoorziening en dat is goed nieuws voor Dieren. De parkeergarage lost veel parkeeroverlast in de Oranjebuurt op en is daarmee een belangrijk onderdeel van het project Traverse Dieren', zegt Olland.

'Het wachten is nu alleen nog op de uitspraak van de rechter over een beroep tegen het besluit om een gedeelte van de Noorder Parallelweg aan de weg te onttrekken. Ik zie deze rechtszaak in februari met vertrouwen tegemoet', aldus de wethouder.

Doorstroming

In het project Traverse Dieren werken de gemeente Rheden, de provincie Gelderland en ProRail samen aan een betere doorstroming door Dieren. De aanleg van een 600 meter lange open tunnelbak en het verleggen van een stuk van de N348 moet doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer van elkaar scheiden. Een voetgangersbrug over het spoor moet Dieren Noord en Zuid aan elkaar verbinden en het perron bereikbaar maken.