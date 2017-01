Scheepvaart op de Maas dinsdagmiddag volledig hervat

NEDERASSELT - De keersluis in Heumen is weer open. Daarmee kan het scheepvaartverkeer tussen de Maas en het Maas-Waalkanaal weer worden opgestart. De scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave is zo weer volledig mogelijk.

Er geldt nu geen maximale diepgang voor schepen meer. Ook de snelheidsbeperking van 10 km/uur is opgeheven. Nautische details voor hervatting van de scheepvaart zijn gedeeld met de scheepvaartbranche.

De 'Combination' ging maandagochtend, voor opheffing van alle restricties, al door de sluis bij Grave. Foto: Omroep Gelderland

11.000 binnenvaartschepen

De bouw van een tijdelijke nooddam van breuksteen achter de zwaar beschadigde stuw Grave is maandag afgerond. Door de aanleg van die dam kon Rijkswaterstaat het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek herstellen. Per jaar passeren zo'n 11.000 binnenvaartschepen het sluis- en stuwcomplex Grave.

Nu kan de stuw gerepareerd worden

Donderdag 29 december ging een binnenvaartschip, geladen met het brandbare benzeen, in dichte mist dwars door de stuw in de Maas bij Grave en viel drie meter naar beneden. Hierbij is de stuw zwaar beschadigd geraakt, waardoor het waterpeil dramatisch zakte. Sinds de realisatie van de stuw bij Grave in 1928 is een calamiteit van deze omvang niet eerder voorgekomen.

Voor het repareren van de stuw wordt de beschadigde stuw tijdelijk deels drooggezet. Inmiddels zijn nieuwe onderdelen besteld, zoals jukken, voor het definitieve herstel van de stuw. Over een half jaar moet de stuw gerepareerd zijn, verwacht Rijkswaterstaat. Er komt een uitgebreid onderzoek naar de aanvaring. Hier gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid mee aan de slag, zo werd dinsdag bekend.

