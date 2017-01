Nijmegenaren winnen samen 100.000 euro

NIJMEGEN - Drie bewoners van de Balladestraat in Nijmegen zijn het nieuwe jaar begonnen met een goed gevulde beurs. Samen wonnen ze 100.000 euro in de Postcode Loterij.

Tijdens de decembertrekking viel de zogeheten Buurt-Ton op hun postcode 6544 WT. Een bewoner won 50.000 euro en de andere twee beiden 25.000 euro. De Postcode Loterij maakte dit dinsdag bekend.

Nijmegen eerder in de prijzen

Overigens is het niet de eerste keer dat Nijmegen in de prijzen valt bij de Postcode Loterij. Zo won een inwoonster op 1 januari 1 miljoen euro en viel de Buurt-Ton in november op postcode 6512 AD (Burgemeester Hustinxstraat).

In augustus 2015 viel de PostcodeStraatprijs op 6522 BM (Berg en Dalseweg).

