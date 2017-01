Een bronzen kinderkopje uit de oorlog: ruilmiddel tijdens de hongerwinter

DOESBURG - Ze koestert het thuis in haar vitrinekast: het gegoten bronzen kinderkopje dat mevrouw Bulten uit Doesburg kreeg toen ze nog in Amsterdam woonde. Ze kreeg het uit handen van de weduwe van de maker, de heer De Lang. Hij werkte in een ijzergieterij en had het materiaal en de middelen om een hele reeks afgietsels te maken. Kunstvoorwerpjes die hij tijdens de hongerwinter gebruikte om voedsel mee te ruilen.

Naar wie het ongeveer 8 centimeter grote kopje is gemodelleerd weet mevrouw Bulten niet. Het kan ook aan de fantasie van maker De lang zijn ontsproten, want het echtpaar had geen kinderen. Ze kreeg het van de weduwe die ze lange tijd als mantelzorger verzorgde. De Lang gebruikte ze tijdens de hongerwinter als zelfgemaakt ruilmiddel. Want tijdens de hongerwinter werd er wat afgeruild. Geld werd niet vertrouwd, en dus werden sieraden, dure kleding en kunstvoorwerpen geruild voor etenswaren. Hoeveel van dergelijke kopjes zijn gemaakt is niet bekend. Ook niet hoeveel hongertochten De Lang heeft gemaakt en dus ook niet waar ze zijn terechtgekomen. Maar het kopje van mevrouw Bulten blijft haar kostbaarste bezit. Een voorwerp met een verhaal. Dus toen ze maandag op Radio Gelderland een oproep hoorde van het programma 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020, pakte ze meteen de telefoon. Heeft u ook een bijzonder voorwerp uit de oorlog, een voorwerp met een verhaal of iets waarvan u de herkomst niet kent? We horen het graag van u. Bellen kan, mailen ook: opwegnaar2020@gld.nl