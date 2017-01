Zo houd je leerlingen wakker

ARNHEM - Veel leerlingen die de hele dag binnen zitten, hebben last van een 'inkakmomentje'. Om dat te voorkomen start het Beekdal Lyceum in Arnhem met The Daily Mile. Een kwartiertje buiten lopen of rennen, en dan de rest van de dag fit in het klaslokaal.

Aan energie geen gebrek, de kinderen uit de onderbouw schreeuwen en roepen zoals je dat van middelbare scholieren gewend bent. Eenmaal van het terrein van de school beginnen ze te rennen. 'Dan zijn we sneller weer binnen', zegt een van de leerlingen. Boris van Gennip, docent lichamelijke opvoeding, vindt het niet erg. 'Ze mogen wandelen, maar het is wel het idee dat we het tempo opbouwen en extra oefeningen inbouwen.'

Boris van Gennip, docent lichamelijke opvoeding op het Beekdal Lyceum

'We merken echt verschil'

Twee klassen van het Beekdal Lyceum gaan iedere dag 1600 meter lopen en rennen om te kijken welke invloed The Daily Mile heeft op de leerlingen. Het initiatief is overgewaaid uit Schotland. Leerkracht Elaine Wyllie merkte in 2012 dat haar leerlingen er extra energie door kregen en zich beter konden concentreren. Van Gennip: 'De docenten lichamelijke opvoeding doen het al een paar maanden. We merken echt verschil. Je komt fris binnen en wordt fysiek weer wat sterker. Daar word je fysiek ook weer fitter van.'

'Ik had geen zin, nu ren ik'

De leerlingen doen twee rondjes om het terrein van Sportvereniging De Paasberg. Halverwege, bovenaan een trapje, staat een van de leerlingen even uit te hijgen. 'Het voelt wel lekker fris.' De leerlingen denken dat het helpt tegen het inkakken. 'Ik had net niet echt zin. We begonnen met lopen, maar nu rennen we.'

Aanhaken

The Daily Mile op het Beekdal is een initiatief van Honoré Hoedt, voormalig coach van topatlete Sifan Hassan. De school werkt al langer met de atletiektrainer samen op het gebied van looptrainingen en talentherkenning. Ook de nabijgelegen basisscholen De Boomhut en Julianaschool haken binnenkort bij het initiatief aan.

Maar een half uur bewegen per dag, dat is toch heel normaal? Van Gennip: 'Voor jou en mij misschien wel. Vroeger speelde een kind gemiddeld 25 uur per week buiten, maar tegenwoordig is dat veel en veel minder. Kinderen zitten te veel, ze zitten voorover gebogen over telefoons en tablets. Dan kun je zeggen: dat is de tijd, maar wij gaan daar tegenin.'

Onderzoek naar effecten

Studenten van de HAN zullen onderzoek gaan doen naar de effecten van The Daily Mile bij de jongeren. Over een paar maanden evalueren de docenten van het Beekdal Lyceum de effecten en daarna wordt een besluit genomen of het breder wordt ingevoerd.