Vitesse wil Nakamba snel terug

ARNHEM - Vitesse probeert Marvelous Nakamba zo snel mogelijk uit Gabon terug te halen naar Arnhem. Dat zegt een woordvoerder van de club dinsdag.

Nakamba kwam met Zimbabwe uit op de Africa Cup in Gabon. Maandag werd Zimbabwe uitgeschakeld door een 4-2 nederlaag tegen Tunesië.

'We doen best hem zo snel mogelijk terug te halen, maar we weten echt geen termijn', zegt de woordvoerder.

Het lijkt uitgesloten dat Nakamba donderdag mee kan doen in het bekerduel tegen Feyenoord. Mogelijk komt ook de competitiewedstrijd van zondag tegen AZ te vroeg.