Schaatspret voorbij? Niet op dit 'wonderijs'!

RUURLO - Vrijwel nergens in Gelderland kan nog geschaatst worden op natuurijs. Ruurlo is een uitzondering. IJsclub Ruurlo verwacht vandaag honderden mensen. 'Gisteren waren er mensen uit Arnhem en Deventer', zegt voorzitter Gert Van der Mast van de ijsclub.

Hoe het kan dat er in de rest van Gelderland niet geschaatst kan worden en in Ruurlo wel? Daar heeft Van der Mast wel een verklaring voor. 'We hebben wonderijs en wonderwater', lacht hij.

Het is de derde dag dat er ijs is in Ruurlo. De belangstelling is groot. 'Op de eerste dag waren er zo'n duizend mensen, de dag erna ongeveer 700. Vanmiddag komen er in ieder geval 250 kinderen', vertelt Van der Mast.

