Saunaverkrachter moet cel in

PUTTEN - Een masseur van Sauna Drôme Putten is veroordeeld tot een celstraf voor verkrachting van een klant. De rechtbank in Zutphen legde hem een jaar gevangenisstraf op, waarvan de helft voorwaardelijk.

De masseur, die als zzp'er voor het bedrijf in Putten werkte, ging tijdens een hamammassage met zijn vingers de vagina van de vrouw in. Ook legde hij zijn penis in haar hand.

Masseur: vrouw was aantastelijk

De masseur zei dat de vrouw juist hem onzedelijk betastte. Ze zou aan zijn billen en benen hebben gezeten en daarna naar zijn geslachtsdeel onder het omslagdoekje hebben gegrepen. De rechtbank vindt dat verhaal niet aannemelijk.

Huilend voor de rechter

De vrouw was met een vriendin een dagje naar de sauna. Twee weken geleden deed ze voor de rechtbank huilend haar verhaal. Ze vertelde dat de man meteen contact maakte. 'Hij legde een hand op mijn schouder en tijdens de behandeling heb ik gezegd dat ik ontspannen was. Vervolgens stond de masseur met zijn geslachtsdeel bij mijn hoofd.'

Tijdens de massage voelde de vrouw wat in haar hand, zei ze. Toen ze uit een reflex zijn penis vasthield, wilde de masseur haar afleiden door met zijn hand richting haar vagina te gaan en binnen te dringen met één of meerdere vingers. Toen ze dat merkte, wilde ze snel weg van de massage en trok ze haar badjas aan. Hevig van slag verliet ze de sauna, zei ze.

Lager dan de eis

De officier van justitie eiste 1,5 jaar cel. Maar de rechtbank vindt zo'n straf niet in lijn met straffen voor soortgelijke seksuele handelingen.

Zie ook:

'Masseur moet 18 maanden cel in voor verkrachting tijdens behandeling'