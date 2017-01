Dat wordt lopen: illegale autorijder voor tweede keer betrapt

Foto: Politie Nijmegen-Zuid

NIJMEGEN - Een ezel stoot zich normaal gesproken niet twee keer aan dezelfde steen, maar een man in Nijmegen deed dat wél. Hij is in de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 januari voor de tweede keer in een jaar tijd zonder rijbewijs achter het stuur aangehouden.

Agenten maanden de man tot stoppen op de Hatertseweg in Nijmegen, nadat ze hem in het vizier kregen vanwege veel te hard rijden. Gevolg: de bestuurder moest zijn tocht naar huis te voet vervolgen, met een bekeuring op zak. De auto waarin hij reed had hij geleend, de eigenaar is hiervan op de hoogte gesteld. Hem is duidelijk gemaakt dat het voertuig bij in beslag wordt genomen als het nog eens gebeurt.