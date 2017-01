Bromtoon blijft raadsel, maar zit die dan tussen de oren?

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Mensen die last hebben van een bromtoon, hebben geen beter gehoor dan mensen die de toon niet horen. Dat blijkt uit onderzoek van de Gelderse GGD's. Het is daarom niet waarschijnlijk dat de bromtoon door een machine, apparaat of andere externe geluidsbron wordt veroorzaakt.

Onderzoekers hebben bekeken of mensen die last hebben van een bromtoon -oftewel een laag frequent geluid (LFG)- een beter gehoor hebben voor lage tonen dan andere mensen. Dat kan verklaren waarom zij last hebben van het geluid en andere mensen in dezelfde omgeving niets horen. Maar daarvan blijkt dus geen sprake. Tussen de oren? Er zijn 20 mensen die een bromtoon horen en 26 controlepersonen onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat zogeheten LFG-gehinderden geen lagere gehoordrempel hebben voor lage tonen dan anderen. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag waardoor de hinder wél wordt veroorzaakt. Zit het dan tussen de oren? Die conclusie kan niet getrokken worden volgens de GGD. Leren leven met klachten Volgens de GGD zijn er wel behandelingen mogelijk om te leren omgaan met klachten veroorzaakt door het laag frequente geluid. Ondanks het feit dat de LFG-hinder niet kan worden weggenomen, kan dit de kwaliteit van leven wel verbeteren. Overlast van de bromtoon kan zelfs leiden tot oververmoeidheid, hoofdpijn en slapeloosheid. De GGD heeft dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum, de Omgevingsdienst Regio Arnhem en de gemeenten Nijmegen en Zutphen en met subsidie van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid.