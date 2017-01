Beter onderzoek naar kanker door nieuw apparaat

DOETINCHEM - Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem verbetert de onderzoeksmogelijkheden naar borstkanker door de komst van nieuwe apparatuur.

Het ziekenhuis maakt dankzij de vernieuwing nu gebruik van een moderne mammograaf en een nieuwe bioptentafel, waarmee eventuele afwijkingen sneller zijn op te sporen.

Heel nauwkeurig

'Het onderzoek bij verdenking op borstkanker is met deze nieuwe apparatuur verder verbeterd. De mammograaf is al enige tijd in gebruik. Dit apparaat maakt het mogelijk om in laagjes door de borst te scannen, waardoor eventuele afwijkingen heel nauwkeurig kunnen worden opgespoord', aldus teamleider radiologie Frank Kruis in een verklaring.

'De nieuwste bioptentafel biedt diezelfde hoge beeldkwaliteit. Dit maakt het mogelijk om bij verdenking op borstkanker exact te berekenen waar het weefsel (biopt) moet worden afgenomen. Bovendien kunnen nu in één sessie meerdere biopten worden afgenomen.'

800 patiënten

Het Slingeland Ziekenhuis werkt op het gebied van oncologie samen met het Rijnstate in Arnhem en het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. De drie ziekenhuizen behandelen jaarlijks ruim 800 nieuwe patiënten met borstkanker.