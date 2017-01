Een 'energieke' bal die in het water dobbert in Lochem

LOCHEM - 'Waar ligt de bal vandaag?' Het is een vraag die menigeen zich stelt als hij vlak bij Lochem de brug over het Twentekanaal nadert. Want daar, aan de voet van de brug, bevindt zich het kunstwerk 'Energy' van de van oorsprong Duitse kunstenaar, Shlomo Koren.

Een vier meter hoge bal dobbert in het water van een labyrinth. De wind kan de bal zachtjes voortduwen door dat doolhof, zodat ie telkens ergens anders komt te liggen. Mail uit Steenderen De heer Aalderink uit Steenderen stuurde er een mail over: 'Kom ik er langs dan kijk ik altijd waar de bal ligt. Voor mij het mooiste kunstwerk dat ik ooit heb gezien.' Als je er langsloopt, kun je er ook tegenaan duwen. Maar pas dan wel op dat je niet in het water valt.