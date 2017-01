Afspraakjes monden uit in roofovervallen: jeugddetentie voor 18-jarige

ARNHEM - Een 18-jarige inwoner van Hurwenen is veroordeeld tot jeugddetentie voor berovingen in een park in Zaltbommel.

Met enkele anderen benaderde de jongen tussen november 2015 en februari 2016 via sociale media vier slachtoffers. Ze deden zich voor als een jong meisje. Nadat er over en weer seksueel getinte berichten waren uitgewisseld, werd afgesproken elkaar 's avonds te ontmoeten in een park in Zaltbommel.

Daar werden de slachtoffers bedreigd en mishandeld. Ze moesten onder meer hun telefoons, geld en pinpassen afstaan.

Volgens de rechtbank had de 18-jarige een fors aandeel in de roofovervallen. Hij bedreigde de slachtoffers met wapens, sloeg ze met een stok, schopte ze en stak een van hen met een mes in de rug. Ook pinde hij geld met een gestolen bankpas.

Jeugddetentie en schadevergoeding

De 18-jarige is veroordeeld tot 20 maanden jeugddetentie, waarvan zes voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen en begeleid gaan wonen.

Hij moet de slachtoffers een schadevergoeding van 3950 euro betalen.