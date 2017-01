Groot feest op piepkleine basisschool: 'Opgelucht dat-ie openblijft'

NOORDEINDE - Opluchting en blijdschap deze dinsdagochtend op Basisschool Het Noordermerk in Noordeinde. Maandagavond kregen de ouders van de leerlingen te horen dat de piepkleine basisschool met 27 leerlingen openblijft.

De Stichting Proo wilde Het Noordermerk sluiten, omdat de school ver onder de door haar gestelde norm van 50 leerlingen blijft. Inwoners voerden daarop actie, want sluiting zou volgens hen betekenen dat kinderen ver moeten fietsen en gezinnen er uiteindelijk voor kiezen om te verhuizen. Op lange termijn zou dat funest zijn voor het dorp.

Foto: Omroep Gelderland

'Hier ontmoet je elkaar'

'Ik ben heel erg opgelucht, want deze basisschool is voor ons lekker dichtbij. Andere scholen liggen buiten het dorp op 5 tot 8 kilometer afstand', reageert een moeder dinsdagochtend op het nieuws.

'En deze school is ook belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp', voegt een andere moeder daaraan toe. 'Hier ontmoet je elkaar, ook als ouders onderling. De kinderen gaan na schooltijd met elkaar spelen, dus je komt bij elkaar over de vloer. Als deze school zou verdwijnen, loop je langs elkaar heen. Je weet dan niet wat er in het dorp gebeurt.'

Verslaggever Thijs Boelens was dinsdagochtend op de school:

Gemoedelijk en gezellig

Juf Gerda vertelt dat het schooltje maar twee lokalen heeft: voor groep 1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 8. 'Er heerst hier een heel huiselijke sfeer. Het is gemoedelijk en gezellig, dat hoor ik ook van ouders', benadrukt ze. 'Kinderen zijn gewend om met elkaar samen te werken of ze nou in groep 1 of in groep 8 zitten.'

Ondertussen heerst er een opgelaten stemming in de klas. 'De kinderen zijn ook blij, want ik zie alleen maar lachende gezichten. Mooier kan de dag niet starten', lacht juf Gerda.

Zie ook:

Piepkleine basisschool (27 leerlingen) kan open blijven