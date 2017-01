Pas op: op veel plekken dichte mist

Buurmalsen. Foto: Ab Donker

ARNHEM - Op veel plekken in Gelderland is het mistig. Het zicht is dan slechts zo'n 100 meter, waarschuwt MeteoGroup.

'De mist is behoorlijk hardnekkig', zegt weerman Tom van der Spek. De temperatuur licht dinsdagmorgen rond het vriespunt. In de Achterhoek loopt het kwik in de middag op tot een graad of 2, in het westen wordt het een graadje warmer. Wind en vorst In de avond en in de nacht steekt de wind wat op vanuit het zuidoosten, zegt Van der Spek. 'Er komen wat opklaringen en de temperatuur kan dan meteen onder nul duikelen. Ik denk dat het op heel veel plekken 3 tot 5 graden gaat vriezen.'