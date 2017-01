Noodkreet Edith na herseninfarct geliefde: 'Adopteer mijn honden en paarden'

EIBERGEN - De Eibergse Edith Wiersma-Arts van Rainbow Riders Ranch doet een noodkreet op Facebook. Ze vraagt mensen om haar honden en paarden te adopteren, omdat zij en haar man niet meer voor de dieren kunnen zorgen.

'Alle dieren hebben een rugzak, dus mocht je iets te bieden hebben, dan kijken we in onderling overleg welk dier dan het beste bij je gezin of roedel zou passen', aldus Edith Wiersma-Arts op haar Facebookpagina. De Eibergse legt in een lang bericht uit dat haar man Hein is getroffen door een herseninfarct, waardoor het onmogelijk voor hen wordt om hun opvang voor paarden en honden nog te houden.

Daarbij komt dat het land waarop de paarden lopen is verkocht, waardoor de dieren per 1 mei weg moeten. 'Hein had een sterk lijf en deed het zware werk. De prognose ziet er niet goed uit. Hij zal er beschadigd uit komen.' Om die reden zoeken Edith en haar man nieuwe eigenaren voor de honden en paarden.

Liefdevol opgenomen

'Het allerbelangrijkste is dat de dieren hier niet onder mogen lijden', aldus de eigenaar van de Rainbow Riders Ranch. 'We hebben ze niet voor niets uit allerlei erbarmelijke situaties gehaald en liefdevol opgenomen!' De Facebookpost met daarin haar oproep is inmiddels ruim 45.000 keer gedeeld.