Eindelijk open: de vernieuwde Waalbrug in de A50

EWIJK - Er rijdt dinsdagavond weer verkeer over de oude Waalbrug bij Ewijk. De omvangrijke werkzaamheden begonnen nadat in mei 2013 de nieuwe brug werd geopend.

Samen heten ze de Tacitusbrug. Er zijn veel dingen gebeurd: zo is de brug verhoogd omdat de schepen op de Waal steeds hoger worden en ook zijn de tuien, de kabels waaraan de brug hangt, vervangen.

Werkzaamheden duurden langer

De werkzaamheden duurden flink langer dan gepland, want oorspronkelijk zouden ze al in 2015 moeten zijn afgerond. Maar het vervangen van de tuien bleek een lastige klus. De werkzaamheden lagen ook tijdelijk stil door ruzie tussen aannemers.

Nu is het dus eindelijk zover: vanaf dinsdagavond kan er weer verkeer over de oude Waalbrug. In de avond gaat de eerste rijstrook open, later die avond en in de nacht gaan de andere rijstroken open. Voorlopig zijn er drie rijstroken in beide richtingen, uiteindelijk worden dat er vier. In juni van dit jaar moet het werk klaar zijn. Er kan met name in de avond in de nacht nog wat hinder voor verkeer zijn.

Wenfiles

Totdat het verkeer over 2x4 rijstroken kan, zullen er nog wel files staan, verwacht Robert Vriezen van de VerkeersInformatieDienst.

'We spreken bij nieuwe verkeerssituaties over wenfiles', legt Vriezen uit. 'Een automobilist die normaal zo'n route rijdt, moet dan toch even wennen aan die nieuwe situatie. Er zullen dus nog wel wat files ontstaan, maar die hebben ook meer ruimte om op te lossen.'

Robert Vriezen van de VID op Radio Gelderland:

Zie ook: