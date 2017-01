Piepkleine basisschool (27 leerlingen) kan open blijven

NOORDEINDE - Basisschool Het Noordermerk op Noordeinde blijft open. Dat is ouders en betrokkenen maandagavond verteld. De christelijke schoolvereniging De Akker en de Timotheüsschool uit Oldebroek gaan het onderwijs na 1 augustus verzorgen.

Volgens directeur Fred van der Ham van schoolvereniging De Akker is het niet makkelijk: 'Wij zien het als een morele en maatschappelijke plicht. Ouders hebben aangegeven te willen helpen met onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden. Dat bespaart geld dat we vervolgens weer in het lesgeven kunnen steken.'

De stichting PROO, die het openbaar onderwijs verzorgt op de Noord-Veluwe, gaf eerder aan dat het financieel niet langer mogelijk is om de school open te houden. Op de school zitten 27 leerlingen. PROO wilde daarom de school na de zomervakantie sluiten als er geen overnamekandidaat zou zijn.

Verdwijnen school doodsteek voor dorp

Basisschool Het Noordermerk ligt in een uithoek van de gemeente Oldebroek. In het dorp zijn nauwelijks voorzieningen. Dorpen en steden als Oosterwolde, Kampen en Elburg liggen op meer dan zes kilometer afstand.

Volgens de inwoners zou het verdwijnen van de school betekenen dat kinderen ver moeten fietsen en dat gezinnen er uiteindelijk voor kiezen om te verhuizen. Op lange termijn zou dat volgens hen funest zijn voor het dorp. Daarom voerden de Noorders actie tegen de sluiting.

Laatste hobbels

Een ander verschil is dat de openbare school nu in een christelijke basisschool verandert, maar volgens Van der Ham is dat voor de ouders geen probleem. Een voorwaarde is wel dat de gemeente Oldebroek geld steekt in een potje voor onderhoud en opstartkosten.

'We hebben geen reservepotje met geld op kunnen bouwen voor deze locatie en er moet nog wel wat onderhoud gedaan worden aan het gebouw,' geeft Van der Ham aan. 'De wethouder heeft al toegezegd dit voor te leggen aan de gemeenteraad.'

En als dat lukt, lijkt het erop dat basisschool het Noordermerk voor Noordeinde blijft behouden.

